Министр обороны: В Польше нет дивизии США

Бронетанковой дивизии США в Польше нет. Об этом сказал министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич, сообщает Польское агентство печати.

По его данным, Мачеревич прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) вместе со своей бронетехникой.

"Нужно сказать, что это высказывание несерьезно и вводит в заблуждение общественное мнение. Я думал, что в Минобороны РФ лучше умеют считать солдат, которые размещены на восточном фланге НАТО. Дивизия никак не получается", - сказал он журналистам во время визита в Лондон.