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МИД о нападках на Азербайджан в ПАСЕ

 

"Азербайджан - суверенное, демократическое и самодостаточное государство, и продолжит свою независимую внутреннюю и внешнюю политику во имя интересов граждан", - написал в своем микроблоге в Twitter официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Известным группам в Парламентской ассамблее Совета Европы, проводящим открытую антиазербайджанскую политику под влиянием и в результате манипуляций третьих сторон, в том числе Армении и армянского лобби, не удастся добиться таких своих грязных намерений, как свернуть Азербайджан с пути успешного развития, отметил представитель МИД.

Напомним, 11 октября на осенней сессии ПАСЕ были приняты резолюции по докладам на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

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МИД о нападках на Азербайджан в ПАСЕ
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