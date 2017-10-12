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Российские телеканалы отказались рекламировать скандальный фильм

 

Компания-прокатчик "Каропрокат" заплатила российским телеканалам за трансляцию рекламы фильма "Матильда", но в последний момент они отказались рекламировать фильм и вернули деньги. Причины отказа телеканалы не объяснили, сообщает BBC.

О том, что телеканалы отказались показывать рекламу фильма "Матильда", посвященного отношениям императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, Русской службе BBC рассказал режиссер картины Алексей Учитель.

Учитель отказался называть конкретные телеканалы. Когда корреспондент BBC спросил про Первый канал, Россию 1 и НТВ, он ответил: "Да, и эти тоже". Знакомый со сделкой собеседник BBC рассказал, что основной массив рекламы планировалось разместить на "Первом канале" и "Пятнице".

По какой причине рекламная кампания была отменена, Учитель не знает. "На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать", - сказал он.

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