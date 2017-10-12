В UNESCO опять не смогли выбрать гендиректора

Исполнительный совет UNESCO в четвертом туре голосования снова не смог выбрать нового генерального директора организации, следующий тур выборов пройдет в пятницу, сообщает РИА Новости.

На пост нового руководителя UNESCO претендовали представители трех стран. В их числе бывший министр культуры Франции Одри Азуле, бывший министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб и дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари.

В результате голосования в четверг Азуле и Хаттаб набрали по 18 голосов, а Аль-Кавари — 22 голоса. Набрать 30 необходимых голосов из 58 не смог ни один из кандидатов.

Ранее в четверг гонку за пост покинули представитель Китая — заместитель генерального директора UNESCO Цянь Тан и советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей.

Утверждение победившего в выборах кандидата произойдёт в ходе 39-й сессии Генеральной конференции UNESCO, которая состоится поздней осенью.