США вернут России флаги с дипмиссий

Американские власти поставили в известность дипломатов России о готовности вернуть ее государственные флаги, снятые с дипломатических миссий в США. Об этом заявил в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента США.

"Мы проинформировали российское посольство, что будем рады, когда ему удобно, вернуть флаги в распоряжение российского правительства", - сказал дипломат.

В телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать российские флаги со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

