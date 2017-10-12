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США вернут России флаги с дипмиссий

 

Американские власти поставили в известность дипломатов России о готовности вернуть ее государственные флаги, снятые с дипломатических миссий в США. Об этом заявил в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента США.

"Мы проинформировали российское посольство, что будем рады, когда ему удобно, вернуть флаги в распоряжение российского правительства", - сказал дипломат.

В телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать российские флаги со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

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