Заместитель Саргсяна: «Президенты Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе»

Встреча президентов Армении и Азербайджана - Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева - состоится на следующей неделе, сказал в четверг армянским журналистам заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян после заседания исполнительного органа РПА.

"Вы знаете позицию Армении по карабахской проблеме. Позиция была озвучена также президентом Армении на Генассамблее ООН. Переговоры продолжаются, но на данном этапе важно восстановление благоприятной атмосферы. Это позволит более оптимистично смотреть на будущее", — сказал Ашотян.