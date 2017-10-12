Лавров и Тиллерсон вновь обсудили Иран и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
"Обсуждалась ситуация вокруг одобренного Советом Безопасности ООН в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Лавров привлек внимание к тому, что Тегеран придерживается всех своих обязательств по СВПД, и подчеркнул необходимость соблюдения этого документа остальными его соавторами", — говорится в заявлении МИД.
Также в ходе телефонного разговора глава МИД РФ и госсекретарь США высказались за продолжение контактов в рамках диалога помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по украинской проблематике Курта Волкера.