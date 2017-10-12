Азербайджанец отказался от богатой жизни и стал бомжом

Уроженец Баку, проживающий в Москве, по собственному желанию прервал свою обычную жизнь и стал жить на улице.

Азербайджанец, который сокращенно называет себя Джей, в начале августа появился на Арбате. В полосатом костюме, цилиндре, с дорогой сумкой и тростью.

«Он поставил перед собой поясняющую табличку «Я бомж…» и стал ждать людей с добрым сердцем, которые откроют кошелек и пожертвуют попавшему в беду человеку сколько не жалко, - пишет «Московский комсомолец». - Человек в хорошем костюме и правда остался без крыши над головой. Не по воле божьей или по стечению обстоятельств, а по собственному хотению. Такой необычный эксперимент задумал житель Москвы, решивший привлечь внимание горожан к проблемам бездомных. На своем примере он намерен показать окружающим, возможно ли добиться успеха, оказавшись на дне. Каждый свой день он фиксирует в Инстаграме.

Джей успешен, обеспечен, есть родные и крыша над головой. Всю жизнь работал только на себя. Он родом из Баку, но много лет живет в Москве. Та, прошлая жизнь закончилась — точнее, приостановилась - в ночь с 31 июля на 1 августа. Когда он положил в сумку все необходимое и ушел в никуда».

«Решиться было сложно, я готовился около пяти месяцев, - вспоминает Джей. - Улаживал рабочие вопросы, много читал про бездомных. В 16 лет я и сам уходил из дома, восстановить отношения с родными удалось только через год. Но я не «пропал» тогда. Хотя чем больше времени человек прожил на улице, тем сложнее ему вернуться в «домашнюю жизнь». Я надеюсь, что мой проект станет примером для людей, попавших на улицу, руководством к действию».

Haqqin.az связался с Джеем. Нам удалось узнать, что зовут его Джейхун.

«Я в 18 лет уехал из Баку в Лондон. В России же живу восемь лет. И в Англии, и в России меня все называют Джей. Мне не очень нравится, что в русском написании имени Ceyhun есть «дж» и «х» вместо «с» и «h».

На нашу просьбу назвать свою фамилию и возраст Джейхун ответил отказом.

«Я пока лишь раскрыл свое имя, откуда я родом и нацию. Возраст назову ближе к дню рождения», - заявил наш собеседник.

«Автор эксперимента изначально заложил в него несколько железных правил, - продолжает «МК». - Например, не брать денег у знакомых. По его рассуждениям, это будет нечестно, потому что все кинутся на помощь. Самое важное - чтобы помочь хотели незнакомые люди. По этому же принципу он не принимает большие пожертвования от подписчиков — у обычных бомжей такой возможности точно нет, а значит, и он не должен пользоваться привилегией.

Еще одно правило - не принимать лежачее положение в общественном месте. Даже если это ночевка на вокзале. Почему? Не вяжется с имиджем. Многие коллеги по цеху не стесняются лечь спать, но Джей всегда спит сидя.

Самое частое замечание, которое он слышит от прохожих: «Но ведь ты совсем не похож на бомжа!». Джей интересуется: а каким должен быть бомж? Отвечают: «Грязным, источающим зловоние, валяющимся на асфальте…».

«Я им объясняю: представьте, человек буквально несколько дней назад потерял работу, жилье, словом, очутился на улице, - говорит Джейхун. - Он какое-то время будет выглядеть нормально. У него же еще есть обычная одежда. Он не идет в бомж-бутик покупать соответствующий «прикид», чтобы люди признали в нем бездомного. Да, я не похож на бомжа, но тем не менее здесь и сейчас я бомж. Мне нужны деньги, чтобы выжить».

Ночлег и питание - две задачи, которые бездомным приходится решать ежедневно. Чаще всего Джей ночует на вокзалах.

В начале эксперимента очень многие думали, что мужчина мухлюет. Его обвиняли в том, что он приходит ночью на вокзал, делает фото, а затем уезжает домой, в теплую кровать. Джей стал сообщать подписчикам о том, где будет ночевать сегодня, и предлагал приехать, чтобы убедиться. Как только у него появились первые собранные деньги, он пошел в хостел.

Периодически ночлег предлагают подписчики в Инстаграме. За все время эксперимента таких было около 15 человек - как правило, москвичи 25–40 лет. На самом деле принять такое приглашение от незнакомых людей не всегда безопасно. Цели у всех разные. От молодых женщин не раз поступали предложения со вполне очевидным намеком. Как-то раз звал к себе гей, соблазнял джакузи.

«Я спокойно отношусь к секс-меньшинствам, но это не тот случай, когда я соглашусь. Мой принцип: принимать помощь только от тех, кто искренне хочет помочь. Таких тоже очень много. И я всегда иду в гости не с пустыми руками, как минимум покупаю торт», - говорит наш герой.

Что касается «заработка», то он нестабилен. В Москве минимальная сумма за день, которую жертвовали добрые люди, - 61 рубль. Обычно в сутки выходит рублей 300-400. А максимум Джею удавалось собрать 1314 рублей. Это было летом на Арбате, в выходной день. В теплое время года люди подают гораздо чаще.

Собранных денег не всегда хватает. Тогда Джею приходится выбирать, что для него важнее - сытый желудок или ночлег.

«Я южанин, и еда для меня — это культ, - признается бомж-аристократ. - Поэтому почти всегда выбирал вкусный ужин, после которого ехал спать на вокзал. Но с едой у бездомных плохо. Я очень страдаю без нормального мяса».

«С вопросами гигиены тоже пришлось идти на компромисс, - говорится в материале «МК». - Деликатный момент: у мусульман принято пользоваться гигиеническим душем в уборной. На улицах Москвы, сами понимаете, такой возможности нет. Самый удобный способ посетить туалет - зайти в ресторан быстрого питания. На Джея там не обращают никакого внимания, костюм выручает.

В последнюю неделю доходы у Джея повысились - он устроился на работу курьером, развозит по клиентам электротовары. Тоже благодаря подписчице в соцсетях.

В эксперименте Джея несколько этапов. Сейчас он копит деньги на теплую одежду и помогает коллегам по несчастью из тех денег, которые удалось заработать. Помогает не всем подряд, а тем, кто не страдает алкоголизмом и действительно хочет вернуться к нормальной жизни».

«Все проблемы людей оттого, что они живут не так, как хотят, и занимаются не тем, что им нравится, — считает Джейхун. — Я стою на Арбате с табличкой, смотрю на людей и думаю: они же не видят жизни. Если врач им скажет, что осталось жить три года, неужели кто-то захочет продолжать работать как проклятый, света белого не видя? Уверен, что нет. Мой проект поможет понять, что не надо ждать, стоит жить, делая то, что нравится. И несмотря на то, что было много моментов, когда мне хотелось все бросить, я ни разу не был на грани. Я физически истощен, истязаю себя каждый день, но я все преодолею. Если кому-то кажется, что я хорошо устроился, пусть попробует хотя бы на неделю повторить мой проект. Уверен, претензий больше не будет».