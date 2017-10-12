США сообщили о землетрясении в Северной Корее

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 2,9 на территории КНДР, передает РИА Новости.

Землетрясение зафиксировано в 16:41 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах северо-восточнее населенного пункта Сонджин-Пэгам в провинции Янгандо. Очаг залегал на глубине пяти километров.

"Оно произошло в районе проведения предыдущих испытаний КНДР. К настоящему моменту мы не можем достоверно подтвердить характер (природный или искусственный) этого явления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.