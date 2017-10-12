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Вице-спикер Эстонии подал в отставку из-за приставания к женщине

 

Вице-спикер эстонского парламента, бывший премьер-министр Таави Рыйвас принял решение покинуть свой пост из-за скандала вокруг его приставаний к женщине во время танцев на вечеринке в ходе визита в Малайзию, сообщают эстонские СМИ.

"Это самый болезненный для меня урок, и я верю, что это урок и для других политиков", - сказал Рыйвас эстонской газете Postimees.

Он уточнил, что уйдет с поста вице-спикера, но не уйдет из парламента.

Как сообщила эстонская газета Eesti Paevaleht, в конце сентября Рыйвас находился в Малайзии в составе делегации Фонда развития предпринимательства, члены которой вели себя "мягко говоря, недостойно" на одной из вечеринок. СМИ пишут о нескольких эпизодах сексуальных приставаний к девушкам со стороны членов делегации, и, как отмечается, имело место непристойное поведение экс-премьера по отношению к женщине.

В связи с этим Рыйвас заявил газете Postimees: "Факт, что мы танцевали". Он признал, что, возможно, на танцполе он вел себя слишком навязчиво для женатого мужчины, и выразил в связи с этим "искреннее сожаление".

В состав делегации Фонда развития предпринимательства входила и жена Рыйваса, Луиза, которая, пока делегация была в Малайзии, находилась на Бали.

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