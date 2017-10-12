Известного продюсера будут лечить от "сексуальной зависимости"

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, прибыл в американский штат Аризона для лечения от "сексуальной зависимости", сообщает TMZ.

По данным источников издания, Вайнштейн, предположительно, пройдет курс лечения в реабилитационном центре Meadows.

В команде продюсера велись долгие споры относительно того, где именно он пройдет лечение. Одним из вариантов были клиники в Европе.

Отметим, что ранее New York Times опубликовал результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался до женщин, обещая помочь им с карьерой, среди которых были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.