Массовая драка сторонников и противников независимости Каталонии

Сторонники независимости Каталонии и их противники вступили в дракув Барселоне в Национальный день Испании. Стороны буквально ломали стулья, отмечает La Vanguardia.

Incidentes en Barcelona tras la marcha por el día de la Fiesta Nacional de España https://t.co/1f8VKOkruw pic.twitter.com/Nghwu13HqC — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 12 октября 2017 г.

В демонстрации, посвященной Национальному дню Испании и единству страны, участвовали 65 тыс. человек. Этот показатель стал самым высоким с 2014 года, передает The Associated Press.

Драка произошла в самом центре города. Согласно информации разных местных СМИ, в стычке участвовали футбольные хулиганы и члены ультраправых группировок. В ходе потасовки получил ранения как минимум один полицейский. Задержаны двадцать участников происшествия.