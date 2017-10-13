На крупнейшей в мире книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse в немецком городе Франкфурте, которая происходит ежегодно, произошел эксцесс, связанный со все той же пресловутой «великой Арменией» и попыткой прорекламировать «НКР».

Frankfurter Buchmesse - это место, где можно ознакомиться с новинками, узнать тенденции книгоиздательского рынка. Это, как сообщают интернет-справочники, своего рода съезд профессионалов. Сюда приезжают наладить контакты с распространителями на другом континенте, приобрести права на издание популярного текста, ознакомиться с типографскими инновациями. Но и простой любитель литературы найдет, чем занять себя на ярмарке.

На выставке Frankfurter Buchmesse можно встретить издателей, агентов, продавцов, писателей, переводчиков, иллюстраторов, представителей библиотек, институтов и других специалистов. Но и еще – сепаратистов.

Как стало известно haqqin.az, на выставке были размещены стенды «НКР», правда, висели они не очень долго. Благодаря усилиям сотрудников Министерства культуры Азербайджана, эти стенды были сорваны, а в дело даже вмешалась германская полиция.