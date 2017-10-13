Азербайджанский футболист Рауф Алиев забил свой дебютный гол в чемпионате Албании.



Команда «Кукеси», за которую выступает Алиев, играла на выезде против клуба «Лушня» и выиграла со счетом 2:0.



В начале второго тайма вратарь сфолил на Рауфе и был удален с поля. Чуть позже «Кукеси» открыл счет в матче, а на 60-й минуте был забит второй гол, автором которого стал азербайджанский нападающий. Он добил мяч в ворота головой.

С 10 очками после пяти игр «Кукеси» занимает второе место в чемпионате Албании, отставая от лидера – «Скендербеу» - на 3 очка.