Каро Егнукян: Почему Европа забыла о политзеках в Армении?

Армянский политзаключенный Каро Егнукян направил письмо главе Еврокомиссии в Армении Петру Антони Свитальскому с просьбой привлечь внимание европейского сообщества к проблемам политзеков в Армении.

К.Егнукян указывает, что в тюрьмах Армении находятся десятки политзаключенных: их дела политически мотивированы, и все они арестованы по сфабрикованным обвинениям.

Как сообщают армянские СМИ, Егнукян, взяв за основу критерии Совета Европы и соответствующие резолюции ПАСЕ, призывает к актуализации проблемы армянских политзеков в европейских институтах.

Напомним, К.Егнукян обвиняется в оказании содействия армянскому отряду «Сасна Црер», обвиненному в подготовке вооруженного переворота в Ереване.