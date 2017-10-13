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Каро Егнукян: Почему Европа забыла о политзеках в Армении?

Автор: Отдел Армении 

Армянский политзаключенный Каро Егнукян направил письмо главе Еврокомиссии в Армении Петру Антони Свитальскому с просьбой привлечь внимание европейского сообщества к проблемам политзеков в Армении.

К.Егнукян указывает, что в тюрьмах Армении находятся десятки политзаключенных: их дела политически мотивированы, и все они арестованы по сфабрикованным обвинениям.

Как сообщают армянские СМИ, Егнукян, взяв за основу критерии Совета Европы и соответствующие резолюции ПАСЕ, призывает к актуализации проблемы армянских политзеков в европейских институтах.

Напомним, К.Егнукян обвиняется в оказании содействия армянскому отряду «Сасна Црер», обвиненному в подготовке вооруженного переворота в Ереване.

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