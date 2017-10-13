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Турецкая армия вошла в Идлиб

 

Силы специального назначения Турции вошли в город Идлиб. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Принимавший участие в передаче Gece görüşü журналист Невзат Чичек заявил, что военнослужащие численностью от 100 до 200 человек вошли в город.

Отметим, что с 2015 года Идлиб контролирует ИГИЛ.

Напомним, в сентябре этого года между Ираном, Россией и Турцией было достигнуто соглашение о создании зоны безопасности в Идлибе. В соответствии с этим соглашением Турция должна обеспечить безопасность внутри Идлиба, а Россия - вокруг него.

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