Ученый совет Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выступил с громким заявлением в связи с публикацией в русской версии учебника «Общая история» для X класса карты мифической «Великой Армении».

Как сообщает haqqin.az, согласно заявлению Института истории, представленная в учебнике карта «Великой Армении» является одной из мраморных карт, установленных на стене центральной улицы Рима (Via dei Fori Imperiali) в 1934 году по указанию диктатора Бенито Муссолини, вознамерившегося возродить Римскую империю.

«Не вызывает сомнений, что выбор именно этой карты для крепления к стене объясняется влиянием армянского лобби, пытавшегося во все переходные военно-политические периоды достичь своих неблаговидных намерений. Действительно, распространением фальшивой карты мифической «Великой Армении» в различных медиа- и информационных ресурсах по всему миру, включая Википедию, занимается функционирующая в США Национальная ассоциация армянских исследований. В этих целях данная армянская националистическая организация выделила специальный грант», - говорится в заявлении Института.

«Даже армяне недодумывались до столь ужасного мошенничества ...»

Согласно заявлению, публикующий подобные карты сайт Ancient.eu выразил благодарность армянской организации за предоставленные им гранты: «Следует отметить, что карта в «Общей истории» для X класса еще более сфальсифицирована в ущерб Азербайджану. В частности, даже на мраморной карте, а также изданной автором римской истории Теодором Моммзеном карте не была допущена столь вопиющая фальсификация».

«Великая Армения» соединена с Каспийским морем

Институт отмечает, что на всех подобных картах северные границы «Великой Армении» проходят южнее Аракса и не достигают Каспийского моря. На этих картах, наряду с азербайджанскими государствами -Албанией и Атропатеной, также показаны Иберия и Колхида. Однако на представленной вниманию учащихся X класса карте произошла фальсификация: на ней оставлено лишь слово «Армения», а упоминание об Албании, Атропатене, Иберии и Колхиде исчезло. Таким образом, на представленной азербайджанским школьникам карте территория под названием «Армения», начиная с юга Апшеронского полуострова, доводится до Каспийского моря.

Ни на одной карте по поводу истории мифической «Великой Армении» территория «Армении» не доводится до Каспийского моря. Вызывает серьезное беспокойство то, что эта карта включена в русскую версию учебника «Общая история». Тем самым создана возможность доведения фальшивки до внимания русскоязычного читателя», - говорится в заявлении Института истории.

Институт также отмечает, что эта же карта со всеми границами «Великой Армении» размещена и в азербайджанской версии учебника «Общая история». С той лишь разницей, что отсутствует слово «Армения». «В обоих случаях размещение подобной карты в русской и азербайджанской версиях учебника является ударом по историческому прошлому Азербайджана».

«Это еще что ...»

Ученый совет Института истории отмечает, что ни одно из азербайджанских государств - ни Албания, ни Атропатена - никогда не входило в состав Римской империи и сохранило свою независимость: «И даже после того, как римские войска в 66-м году до н.э. разгромили войска парфянского правителя Тиграна II, ошибочно выдаваемого за армянского царя, Атропатена и Албания оставались независимыми государствами.

В заявлении говорится, что проведенные в Институте истории НАНА по инициативе и поручению главы государства последние исследования («Иреванское ханство: русская оккупация и переселение армян в Северный Азербайджан», «Карабах: подлинная история, факты и документы», «Нахчыван: история и памятники», «Реальная история и мифическая «Великая Армения» и многочисленные работы, посвященные совершенному армянами геноциду азербайджанского народа), до того, как 29 мая 1918 года город Иреван и его окрестности были переданы армянам, на Южном Кавказе никогда не было армянского государства.

Массовое переселение армян на Южный Кавказ состоялось в соответствии с условиями Туркменчайского (1828) и Адрианопольского (1829) договоров.

Тяжелый удар в спину

В заявлении далее говорится: «После наших исследований в самой Армении более не склонны пропагандировать тезис «Армяне - аборигены Южного Кавказа». Это большой успех президента Азербайджана и исторической науки Азербайджана. С этой точки зрения, включение в учебник «Общая история» для X класса карты стало тяжелым ударом в спину Азербайджана в его информационной войне против врага.

Жаль, что подобный поступок совершен в то время, когда по инициативе президента Азербайджана были опубликованы «Атлас истории Азербайджана» и «Национальный атлас Азербайджана».

Недопустимо доверять издание учебников первому встречному

Ученый совет Института истории также заявляет, что существующий механизм подготовки учебников для средних школ должен быть изменен, в этой области должны быть проведены реформы. В соответствии с действующим механизмом, ведущей силой тендера, как правило, выступают издательства. Издательства же собирают вокруг себя «подходящих» лиц и готовят проекты учебников.

Таким образом, во время тендеров конкурируют издательства. И, к сожалению, эта конкуренция между издательствами не ради научного содержания учебников, не для защиты национальных ценностей и идеологии азербайджанства, а, скорее, по поводу того, каким издательством будут освоены выделенные государством для публикации учебников средства. В этой борьбе побеждает не научное содержание учебников, а «более сильное издательство» и стоящие за ним силы.

«На самом деле учебники, в том числе учебники по истории, должны выходить из-под пера профессионалов. Реализацией же таких принципов, как методическая проработка учебников и их соответствие возрасту учеников, должны заниматься самые опытные методисты. Пока же издатели привлекают подходящих им самим авторов, в основном из учителей средних школ. И до тех пор, пока продолжается эта практика, ошибки, подобные вышеописанной, будут неизбежны», - говорится в заявлении.

Другие учебники также безобразны

Напомним, скандальный учебник по истории был написан Кямраном Алиевым и другими случайными людьми, сотрудничающими с Министерством образования.

Haqqin.az особо отмечает, что большинство учебников для средних школ в Азербайджане находятся в безобразном состоянии, и старается довести этот факт до внимания общественности. Одним из таких примеров является то, что некоторыми низкопробными учителями путем объединения учебников «Геометрия» и «Алгебра» для 7-х и 8-х классов средних школ был выдуман учебник «Математика» в сокращенной версии…

Haqqin.az полностью разделяет справедливую позицию Института истории Академии Наук и в ближайших выпусках представит анализ и других школьных учебников, проповедующих антинауку и мракобесие.