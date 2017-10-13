Apple выпустит гнущийся iPhone

Apple начала работу по созданию сгибающегося iPhone. Разработка идет совместно с LG, пишет The Investor.

Сообщается, что в LG создана отдельная группа из инженеров, которые займутся разработкой гибкого OLED-экрана для будущего iPhone. Параллельно в LG Innotek создана команда, отвечающая за создание гибкой печатной платы, которую можно будет внедрить в гнущийся корпус.

Это не первые слухи, связанные с планами Apple выпустить сгибающийся телефон. Так, в декабре 2016 года в LG заявили о старте производства гнущихся дисплеев в 2018 году, причем Apple является одним из партнеров компании. Анонимный источник заявил, что производство сгибаемых экранов для iPhone может начаться в 2020 году.

На данный момент поставкой OLED-панелей для iPhone X занимается Samsung. Вместе с этим корейская корпорация готовит к запуску свой собственный складной смартфон Galaxy X. Весной этого года Samsung зарегистрировала в Южной Корее торговую марку, а анонс может состояться в 2018 году.