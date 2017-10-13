Нефть дорожает после падения накануне

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю подъемом на оптимизме ОПЕК относительно ребалансировки рынка.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 13 октября выросла на $0,29 (0,52%) - до $56,54 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,69 (1,21%) - до $56,25 за баррель.

Цена на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,3 (0,59%) - до $50,9 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,7 (1,36%) - до $50,6 за баррель.

Падение стоимости Brent в ходе торгов в четверг достигало 1,6%, WTI - 2%, однако к закрытию рынка цены приостановили падение вследствие данных о снижении запасов нефти в США.