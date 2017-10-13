Обыски в Генштабе Франции

Сотрудники финансовой прокуратуры провели обыски в подразделении Генерального штаба армии Франции в рамках расследования дела о контрактах на аренду стратегической военно-транспортной авиации, пишет газета Monde.

По данным издания, операция проходила во вторник в специализированном центре Генштаба по авиационным перевозкам (CSOA) в аэропорту Виллакубле. Следователями были изъяты серверы и компьютеры центра CSOA.

Расследование производится в отношении контракта, который минобороны Франции в 2015 году передало компании International Chartering Systems в качестве субподрядчика.

Франция не располагает собственными парком тяжелых транспортных самолетов и вынуждена арендовать соответствующую технику, которая представлена в основном украинскими Ан-124 ("Руслан") и российскими Ил-76.