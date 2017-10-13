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США против покупки Анкарой российских С-400

 

Решение Турции приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 представляет собой проблему, заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс", — сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания.

В то же время Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, и Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой.

Она отметила, что США "не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией". "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — добавила постпред США при НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток по этой сделке. Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что ввоз систем С-400 в Турцию начнется в ближайшие два года.

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