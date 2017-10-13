Биткоин подорожал до 6 тысяч долларов

Сегодня утром биткоин подорожал до нового рекордного значения, впервые торгуясь по 5 874 доллара. Как сообщает Investing.ru, курс биткоина резко вырос после сообщений о том, что торги в Китае могут продолжиться без каких-либо запретов со стороны властей.

В результате в течение одного дня биткоин подорожал на 500 долларов, или на 9,2%. Вчера также наблюдался рост стоимости биткоина - на 13%. Отметим, что новыми мерами со стороны китайских властей могут стать выдача лицензий и реализация новых правил по противодействию отмыванию денег.

Восстановление цен на биткоин произошло менее чем за месяц после того, как Китай запретил некоторые действия, связанные с торговлей биткоином и приостановил работу местных биткоин-бирж. После заявлений относительно ограничения торговли и эмиссии биткоинов со стороны Китая, Евросоюза и России цена криптовалюты снизилась на 40% за 2 недели - с 5 000 до 3 000 долларов. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) признал легитимность биткоинов, что привело к оживлению на рынке криптовалюты.