Эрдоган задумался о покупке российских С-500

Нет никаких проблем с покупкой Анкарой у России зенитных систем С-400, был разговор и о покупке новейших С-500. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется во второй стадии», — пояснил Эрдоган, уточнив, что Турция не только не планирует сворачивать переговоры, но даже был разговор с российским лидером Владимиром Путиным о покупке зенитных систем следующего поколения - С-500.

Ранее, 13 сентября, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что решение Анкары оснастить свою армию С-400 «представляет проблему», поскольку российские комплексы будто бы несовместимы с системами НАТО.