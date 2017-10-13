Борисовский завод медпрепаратов по итогам XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения подписал контракт на поставку лекарств в Азербайджан на 4 млн долларов. Об этом сообщил замгендиректора РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин.

С 17 по 20 октября белорусская делегация в составе в том числе представителей ряда фармпредприятий республики, посетит Молдову.

"Недавно был регулятор из Молдовы, который высказал желание максимально интегрировать производство белорусских лекарственных средств в виде фасовки в деятельность молдавских предприятий", - передает БелТА заявление В.Шеина.

По его словам, вскоре в Беларусь прибудет также министр здравоохранения Латвии, с которым наряду с прочими будут обсуждаться вопросы лекарственного обеспечения его страны. В белорусских лекарствах заинтересована и литовская сторона, отметил замгендиректора.