Бандит хочет стать президентом Азербайджана

Экс-депутат Милли Меджлиса, один из известных криминальных бизнесменов эпохи 90-х Гусейн Абдуллаев заявил о намерении участвовать на предстоящих в Азербайджане президентских выборах. Отметим, в настоящее время Г.Абдуллаев, который обвиняется в экономических преступлениях, скрывается от правосудия на территории Германии.

Г.Абдуллаев, известный в политико-криминальных кругах под прозвищем Гуська-Махно, долгие годы возглавлял незаконные криминальные штурмовые отряды «бритоголовых», совершавших нападения на оппозиционеров и либералов, журналистов и политических деятелей.

Гуська-Махно активно участвовал в разгонах демонстраций, в избиении неугодных некоторым олигархам общественных деятелей. Однако, как только Г.Абдуллаев столкнулся с неудобными для себя вопросами со стороны стражей правопорядка, он вынужден был бежать из страны, прибегнув к политизации своего уголовного дела. Гуська-Махно поддержал оппозиционный НацСовет и выступил против действующего президента, которого долгие годы называл "отцом". И вот сейчас, окончательно потеряв рассудок, он заявил о намерении участвовать в выборах. Отметим, что у Г.Абдуллаева неоконченное среднее образование.

Таким образом после Расула Гулиева Гуська стал вторым кандидатом, заявившем о своем намерении принять участие в президентских выборах 2018 года.