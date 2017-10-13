Гендиректор Samsung подал в отставку

Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Квон О Хьюн объявил о своей отставке. Как сообщает DW со ссылкой на AFP, высокопоставленный менеджер объяснил свое решение тем, что в условиях «беспримерного кризиса» настало время дать новый старт компании, в которую должно прийти новое руководство.

Южнокорейский технологический гигант уже длительное время испытывает серьезные проблемы. В августе 2017 года 49-летний вице-президент Samsung Electronics и наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был признан сеульским судом виновным в коррупции и злоупотреблении доверием и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Годом ранее концерн оказался втянут в технологический скандал, связанный с его новым флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note 7. Продажи устройства начались в августе 2016 года. Однако уже 2 сентября концерн был вынужден отозвать 2,5 млн проданных смартфонов из-за многочисленных сообщений об их перегреве и возгорании. В октябре было решено полностью прекратить производство этой модели.