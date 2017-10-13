Турецкий суд освободил сирийского пилота

Суд турецкой провинции Хатай освободил из-под стражи пилота сбитого в марте сирийского МиГ-21 Мехмета Суфхана, сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что судебный процесс по делу пилота будет продолжен. Ему инкриминируется нарушение государственной границы и шпионская деятельность.
В марте члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет сирийских ВВС МиГ-21 на северо-западе Сирии. Пилот катапультировался и приземлился на территории Турции. Турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе. Выживший в крушении пилот был госпитализирован в больницу Хатая. Турецкие власти ранее сообщили, что намерены решить вопрос о передаче его Сирии.