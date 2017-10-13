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В России ограбили таксиста-азербайджанца

Автор: Отдел информации  

В Ленинградской области водитель такси привез на место пятерых пассажиров. Те стали выходить из машины, не пожелав заплатить. Рассерженный 37-летний уроженец Азербайджана схватил за руку одного из них, сообщает haqqin.az со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Агентство пишет, что двое пассажиров отреагировали неожиданно – достали пистолеты и стали ими угрожать. Водитель, решив не искушать судьбу, бросился наутек.

Вскоре, однако, он вернулся к своей машине и обнаружил ее пустой. Из салона пропал кошелек, в котором было 2,8 тысяч рублей.

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