В Новханах задушили иранского студента

Гражданин Исламской Республики Иран, студент пятого курса Государственного медицинского университета, стал жертвой умышленного убийства. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Сумгаита.
Преступление совершено в поселке Новханы баглары вечером 12 октября. В собственном доме был убит сын бизнесмена - Мохтати Сааман Неймет оглу, 1994 года рождения.
Предположительно убийца задушил жертву подушкой. Никаких следов насильственной смерти на теле убитого обнаружено не было. Камера наблюдения, установленная на доме иранца, засняла, как в жилище проникли четверо в масках. Есть информация о том, что преступники похитили из дома 50 тысяч манатов.