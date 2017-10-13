Польша попросила военную помощь у США

Военная поддержка США необходима Польше для обороны, пока ее армия не будет полностью модернизирована и не достигнет численности 200 тыс. солдат. Об этом заявил сегодня в эфире Польского телевидения министр национальной обороны республики Антоний Мачеревич.

"Пока мы не закончим модернизацию наших вооруженных сил, пока не создадим 200-тысячной армии, как запланировали, заручившись поддержкой Сейма (нижней палаты парламента), пока не выстроим территориальную оборону, на что нужно еще около двух лет, конечно, такая защита нам крайне необходима", - сказал он.

Комментируя заявление минобороны России о том, что в Польше, будто бы, развернута дивизия армии США, Мачеревич опроверг данную информацию. "Это, конечно, неправда. В Польше нет дивизии американских войск. Но если бы до этого дошло, мы приняли бы их с распростертыми объятиями, потому что российская агрессия нарастает и защита за счет постоянного присутствия американских военных существенна для польской безопасности", - добавил он.

Ранее, в четверг, официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей отсюда американской базы в Европе - Рамштайн, ФРГ.