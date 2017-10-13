Подписаться на уведомления
 

Польша попросила военную помощь у США

 

Военная поддержка США необходима Польше для обороны, пока ее армия не будет полностью модернизирована и не достигнет численности 200 тыс. солдат. Об этом заявил сегодня в эфире Польского телевидения министр национальной обороны республики Антоний Мачеревич.

"Пока мы не закончим модернизацию наших вооруженных сил, пока не создадим 200-тысячной армии, как запланировали, заручившись поддержкой Сейма (нижней палаты парламента), пока не выстроим территориальную оборону, на что нужно еще около двух лет, конечно, такая защита нам крайне необходима", - сказал он.

Комментируя заявление минобороны России о том, что в Польше, будто бы, развернута дивизия армии США, Мачеревич опроверг данную информацию. "Это, конечно, неправда. В Польше нет дивизии американских войск. Но если бы до этого дошло, мы приняли бы их с распростертыми объятиями, потому что российская агрессия нарастает и защита за счет постоянного присутствия американских военных существенна для польской безопасности", - добавил он.

Ранее, в четверг, официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей отсюда американской базы в Европе - Рамштайн, ФРГ.

343 просмотров


Старости
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней наша доска почета
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Окт 20° / 14°
15 Окт 20° / 11°
16 Окт 20° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Открываются авиарейсы Баку – София – Баку
Атамбаев назвал действия Казахстана «беспределом»
Глава МИД Польши посетит Баку
Юнкер: Пример Каталонии заразителен
Али Асадов представил нового министра фото
Эрдоган о вводе турецких войск в Сирию
Церемония открытия «Баку-Тбилиси-Карс» состоится в Баку
Пентагон перебросит в Латвию боевые вертолеты
МИД Азербайджана: Алиев и Саргсян встретятся 16 октября
Синоптики прогнозируют пасмурную и ветреную погоду
Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья
Из книжки для азербайджанских детей: «Иди и убей эту сучку!» обыкновенный геноцид
Первые столкновения шиитов и курдов в Ираке
В Турции удивлены выступлением Дениза Байкала против Азербайджана
В Башкирии автомобиль въехал в толпу детей
Иран надеется на деньги Азербайджана и в этом проекте
Матери погибших армянских солдат протестуют в Ереване видео
Венгрия угрожает Украине санкциями новый конфликт, мнения и оценки
Польша попросила военную помощь у США
В Новханах задушили иранского студента
Китай разработал лазерное оружие
В Бакинском аэропорту задержали иранца с десятками тысяч долларов
Жириновский хочет соединить Чукотку с Аляской
Дениз Байкал проголосовал в ПАСЕ против Азербайджана
Экстренная посадка самолета «Турецких авиалиний»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться