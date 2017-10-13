Перед зданием правительства Армении родители погибших в мирное время военнослужащих продолжают выражать свой протест против преступного правления саргсяновского режима.

Так, мать погибшего Артура Казаряна рассказывает подробности их встречи с министром обороны РА Вигеном Саркисяном. По ее словам, Саркисян потребовал от матерей попросить у него прощения.

”Мы пришли к министру на прием, он нас выслушал, сказал что-то невнятное, а потом вдруг заявил, что не компетентен решать какие-либо вопросы. Чем еще он может помочь? Я сказала, что может быть помощь лишь в одном – раскрытии причин гибели наших сыновей в воинских частях в мирное время. Уже столько лет прошло, а они жизнь моего ребенка украли, убили его. Тот же Виген Саркисян, он даже в армии не служил, а теперь говорит: я не компетентен решать такие вопросы. Так что же он занимает эту должность, если вопросы, находящиеся в его компетенции, решить не может? Вы заставляете нас платить на нужды армии по 1000 драмов, фактически насильно влезая в карман народа…

Я сказала Саркисяну: ты даже не знаешь, что такое армия, потому что сам не служил никогда. У него лицо вытянулось: “Как это не служил? За эти слова вы должны у меня попросить прощения”. Я, мать убитого его конторой солдата, должна просить прощения у убийцы моего сына?! Это не мы, а они должны просить у всех нас прощение за то, что убили наших детей. Скольких юнцов они забрали в армию и убили! Вот за это они и должны перед зданием правительства у всех нас на коленях просить прощения.

Мы доверили государству, которым, кстати, правят такие, как Саркисян, преступники, жизни наших детей. Если бы Виген Саркисян хотя бы день служил, он знал бы внутренние проблемы армии. Армия стала бардаком!

Я не верю ни в какие реформы. Все реформы проводятся только с целью набить свои собственные карманы. Это они просто народ дурят.

Что сделал для народа Сержик Саргсян? Только грабил и убивал, набивал собственные карманы. Я уверена на все сто процентов: Сержик Саргсян осуществляет спецоперацию по геноциду нас, армян.

У меня из дома украли ноутбук сына, где были все документы по делу о его гибели, а воров так и не смогли найти. Я более чем уверена, что это Вова Гаспарян дал приказ украсть ноутбук, а теперь сказки рассказывают, что не могут найти воров”, - сказала в эфире Первого информационного мать Артура Казаряна.