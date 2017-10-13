Венгрия, недовольная условиями проживания венгерской общины в Закарпатье, всегда относилась к Украине неоднозначно. В 1991 году закарпатские венгры, с подачи венгерских властей, даже провели референдум о самоопределении населяемого ими региона, который Киев, естественно, проигнорировал.

С принятием же Украиной нового закона «Об образовании», предусматривающего обучение детей нацменьшинств только на украинском, а изучение родного языка исключительно факультативное, отношения между Киевом и Будапештом накалились до предела. Венгрию активно поддержали Румыния и Польша, нацменьшинства которых также проживают в Украине.

Но Киев не сдается, и хотя уже и ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую новый украинский закон «Об образовании» за нарушение прав национальных меньшинств, в свою очередь обвиняет Будапешт в поддержке сепаратизма на территории Закарпатья.

Поводом для такого заявления стало направленное Венгрией уведомление о проведении в столице страны акции «Самоопределение для Закарпатья». Будапешт также пообещал применить против Украины санкции и поднять вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации этой страны с ЕС.

МИД Украины немедленно направил в связи с этим ноту протеста Венгрии, а его глава, Павел Климкин, написал в Twitter: «Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?..»

Довольно индифферентной на все это была реакция Москвы, что, скорее всего, объясняется отсутствием в настоящее время у нее реальных рычагов давления на Киев. А вот Вашингтон новый украинский образовательный закон публично поддержал. В России явно надеются на консолидированную позицию именно европейских соседей Украины, которые уже сумели добиться оценки ПАСЕ принятого Киевом документа как «крайне жесткого».

Реакция венгерского также не менее жесткая. Как заявил haqqin.az венгерский политолог, заместитель редактора газеты Magyar Nemzet Габор Штир, украинские власти ведут себя отвратительно и не по-добрососедски.

«20 лет украинские власти не решали проблемы украинских венгров, которые жили, по сути, за счет Венгрии. А теперь Киев почему-то вспомнил о них. Мы читаем украинские СМИ и поражаемся их позиции Дело дошло до того, что они венгров стали называть "грязными цыганами". Все последние действия Киева можно охарактеризовать как недружественные. Этот закон об образовании просто ущемляет права нацменьшинств в Украине. Знаю, что и азербайджанцев в этой стране немало, поэтому мы все должны надавить на украинские власти, чтобы этот закон был отменен, ведь он заставляет наших детей забыть о своем происхождении», - призывает политолог.

Вместе с тем, Штир подчеркнул, что Венгрия не стремится к осложнениям с Киевом, однако все его действия ведут к кризису отношений между странами.

«Сейчас в Украине пишут, что Венгрия, якобы по указке из Москвы, раздувает закарпатский сепаратизм. Венгрия - член ЕС, НАТО, и она никогда не будет раздувать сепаратизм, мы просто требуем уважения к нашему народу и языку. Пусть украинцы успокоятся, мы не намерены создавать еще один сепаратистский очаг в этой стране», - утверждает он.

Не скрывающий своих пророссийских симпатий, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тем не менее также считает, что усматривать в активизации венгерского фактора на Закарпатье только "руку Москвы" есть существенное упрощение реальной ситуации.

«Венгры весьма чувствительны к ущемлению прав своих диаспор, и катализатором нынешних процессов стал скандальный закон Украины "Об образовании", в котором существенно урезаются права национальных меньшинств на получение образования на родном языке. Закон направлен, в первую очередь, против русскоязычных граждан, но автоматически бьет также по правам венгров, поляков, румын и других меньшинств. Плюс к тому он нарушает ряд международных обязательств Украины. Понятно, что в такой ситуации вмешательство Венгрии было лишь вопросом времени. Речь не идёт о венгерском сепаратизме - венгры Закарпатья никуда не собираются отсоединяться. Речь идёт о национально-культурных правах венгерского меньшинства. И чем скорее Киев исправит популистско-шовинистический закон, тем скорее спадёт напряжённость в отношениях между Киевом и Будапештом», - уверен венгерский министр.

Понятно, что в Украине развивающиеся события представляют по-иному. Так, украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с haqqin.az заявил, что ближайшее окружение венгерского премьера Виктора Орбана, как и основные финансисты партии «Йоббик» (венгерская ультраправая националистическая политическая партия. – Ред. ), состоит сплошь из бизнесменов, заинтересованных в развитии отношений с Россией, в которой они видят, в первую очередь, своего экономического партнёра.