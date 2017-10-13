и в этом проекте

Правительство Иран рассматривает возможности реализации проекта прокладки нефтепровода между своими портами Джаск в Оманском заливе и Нека на Каспии, сообщил haqqin.az cоветник иранской компании Ghadir İnvestment Co. Хамсари.

Хамсари считает, что Иран заинтересован в участии в этом проекте Азербайджана. Реализация нефтепровода Нека - Джаск принесет выгоду всем участником проекта и послужит в целом экономическому развитию Каспийского региона. Проект предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1 тыс. 640 км с диаметром трубы 42 дюйма и мощностью до 1 млн баррелей нефти в сутки.

Пока, отмечает Хамсари, всё упирается в финансирование этого проекта. Тегеран сейчас прикладывает усилия, чтобы привлечь к нему крупных международных инвесторов.