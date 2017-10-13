В Турции удивлены выступлением Дениза Байкала против Азербайджана

Народно-республиканская партия (НРП) Турции всегда была на стороне Азербайджана в любых международных структурах. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе партии, комментируя факт голосования экс-лидера НРП Дениза Байкала в ПАСЕ против Азербайджана.

В пресс-службе партии назвали факт подобного голосования своего экс-лидера недоразумением.

"Конечно, мы эту ситуацию обсудим с самим Д. Байкалом. Видимо, произошла какая-то ошибка, потому что Д.Байкал всегда защищал интересы Азербайджана. Его сейчас нет в Турции, а как приедет - мы с ним обсудим эту тему. Нынешний лидер НРП Кемаль Кылыдждароглу и все прежние лидеры всегда поддерживали Азербайджан. Мы следуем заветам нашего великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка: "печаль Азербайджана - наша печаль, его радость - наша радость", - сказала бывший депутат парламента от НРП Джанан Арытман.