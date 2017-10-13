Первые столкновения шиитов и курдов в Ираке

Подразделения армии Ирака начали операцию по возвращению контроля над городом Киркук федеральным властям страны, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленного иракского военного.

Курдские и иракские блогеры сообщают о столкновениях между контролирующим Киркук курдским ополчением пешмерга и боевиками поддерживаемых Ираном шиитских милиций, однако эта информация официального подтверждения пока не получила.

Власти автономного Курдистана опровергли информацию об отходе отрядов пешмерга, сообщив, что речь идет лишь о перегруппировке их сил с целью занятия наиболее удобных для обороны позиций.

По сообщениям СМИ, в Киркуке сосредоточены крупные силы курдского ополчения. Только за последние два дня сюда были стянуты шесть тысяч бойцов, включая подразделения с тяжелым вооружением – артиллерией и бронетехникой.