Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения (ФОМ).

Также стало известно, что россияне считают богатыми тех граждан, которые в среднем получают около 100 тыс. рублей в месяц.

По мнению опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от общей численности населения страны, а бедных — 61 - 70%.

При этом около 50% россиян отметили, что богатство способствует развитию худших человеческих качеств.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше бояться снижения уровня их зарплат.