«Что делают эти две птицы на моей голове?

- Они занимаются любовью».

Такой диалог между слоненком и поросенком сопровождает картинку в детском журнале «Гарангуш».

Иллюстрация, информирующая детей об интимной стороне жизни, немедленно вызвала волну возмущения в соцсетях. И все это на фоне не стихающего скандала по поводу ошибок в школьных учебниках.

Однако редактор «Гарангуш» Айсель Захидгызы не согласна с такой резкой критикой в адрес своего издания. Она считает, родители просто обязаны просвещать детей о взаимоотношениях между мужским и женским полом в природе, а в данном случае просто объяснить, что означает выражение «заниматься любовью».

«Некоторые родители все еще уверяют своих детей, что их принес аист. Именно им эта иллюстрация и кажется возмутительной. Но каждый родитель должен сам объяснить все своему ребенку, тем более что дети все видят по телевизору и в интернете», - написала Айсель Захидгызы на своей странице в Facebook.

Проблема литературы для детей в нашей стране, увы, не ограничивается лишь занимающимися любовью птичками. В книжках и учебниках для азербайджанских детей, неосмотрительно или некачественно переведенных на азербайджанский язык, есть и сцены насилия, и нецензурные слова. Книги азербайджанских авторов тоже не отличаются качеством и изобилуют жестокостью и кровопролитием.

И даже такая «литература» обходится родителям отнюдь недешево. Сегодня цены на детские книги варьируются от 1,5 маната до 25 манатов. Так что, несмотря на достаточно большой ассортимент, родителям трудно выбрать что-то и из-за подозрительного содержания, и из-за завышенных цен.

Мама двух дошкольников Хаяла Мамедова жалуется, что уже долгое время не может купить детям какие-нибудь соответствующие их возрасту книжки.

«Перед тем как дать детям книги, все приходится перечитывать самой, потому что не знаешь, на что они там могут наткнуться. К примеру, аналог «Золушки» - «Прекрасная Фатима» переделана на непонятный лад. В этой «обновленной» сказке сестра Фатимы, чтобы надеть на ногу туфельку, отрубает себе пальцы, а потом пытается выйти замуж за сына падишаха. В другой сказке девушку наказывают тем, что обривают ей голову и даже волокут по земле, привязав к лошади. Таким вот образом сказки переводят с турецкого языка, вольно либо полностью меняя их смысл», - рассказывает Хаяла Мамедова.

Такое впечатление, что издатели, переводчики и авторы поставили цель запугать наших детей. Достаточно посмотреть отрывок из сказки «Гёй мунджук», которую напечатало издание «Ганун».

«У мужчины был маленький сын. Внезапно он стал плакать, и отец никак не мог его успокоить.

- Гёй Мунджуг, выведи его на улицу, пусть замолчит.

Гёй Мунджуг вывел ребенка на улицу, взял его за две ноги и разорвал на две части. Одну часть он бросил на съедение собакам. Вот так непослушный ребенок нашел свою смерть».

Или вот другой «сказочный» эпизод: «Однажды братья пошли на дело. А их сестра просеивала рис, чтобы приготовить еду. И вдруг она заметила в рисе синюю и положила ее в рот. Забывшись, она проглотила синюю бусинку и вскоре заметила, что беременна.

Девушка испугалась и не знала, как это объяснить своим братьям. Когда они вернулись домой, то увидели, что живот их сестры сильно разросся и уже доходит до ее рта.

- Сестра, скажи правду, от кого этот ребенок?

Сестра клялась, что ни с кем не встречалась, но братья не поверили ей. Тогда старший брат подозвал младшего и сказал:

- Иди и убей эту сучку!».

В общем, сказка открыто призывает, в случае чего, к «убийству чести». Мало того что братья убивают свою сестру, так еще и обзывают ее «сучкой». Это слово, видимо, должно обогатить лексикон малолетних читателей сказки.

Психолог Вафа Алиева убеждена, что каждая сказка оказывает влияние на психологию ребенка.

«Сцены насилия могут травмировать психику ребенка, а эротические сцены сформировать неправильное половое воспитание. Поэтому сказки для ребенка следует подбирать в соответствии с его возрастом. Дети ищут в сказках самих себя. Родители должны быть очень внимательны в этом вопросе», - рекомедует психолог.

Издательства, выпустившие такую «поучительную» литературу для детей, избегают от общения с журналистами, видимо, не в состоянии объяснить, что побудило их давать нашим ребятишкам уроки эротики, насилия и др. Во всяком случае корреспондентам haqqin.az так и не удалось поговорить с представителями издательств «Ганун», «Баракат» и «Али и Нино».

Судя по всему, в области детской литературы в Азербайджане творится полный хаос - никто не контролирует и не определяет ее темы.

Минобразования заявляет, что в его компетенции лишь школьные учебники. Впрочем, как образовательное ведомство контролирует школьные учебники – отдельная тема; сегодня любой человек может написать учебник, который будет утвержден для обучения в школах.

Что касается детских книг, то здесь вообще полный произвол: что хочу, то и печатаю - ни цензуры, ни каких-либо официальных постановлений на этот счет не существует. В итоге братья называют свою сестру «сучкой» и убивают ее из-за беременности, а непослушных детей разрывают на части и бросают на корм собакам. Страшно представить, кем вырастут дети, которые читают такие сказки…