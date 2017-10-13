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Синоптики прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

 

Завтра в Баку и на Апшероне ожидаются переменная облачность, временами пасмурная погода без осадков. Вечером местами на полуострове  возможна изморось. Вероятно усиление южного ветра днем, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне: ночью - 13 - 15°, днем - 18 - 22°; в Баку: ночью - 13 - 15°, днем - 19 - 21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764-ти до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 45 - 50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14 - 15 октября слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Апшеронском полуострове благоприятно отразится на физическом состоянии метеочувствительных людей, однако при этом периодическое усиление южного и северного ветра может вызвать некоторое беспокойство у названной категории жителей страны.

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