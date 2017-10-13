Эрдоган о вводе турецких войск в Сирию

"Никто не имеет права подвергать сомнению действия Турции в сирийском Идлибе", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас есть граница с Идлибом, и мы должны принять надлежащие меры. Никто не вправе спрашивать, что ты тут делаем. У нас 911-километровая граница с Сирией, и мы находимся под постоянной угрозой. Я говорил, что однажды ночью мы придем - и операция в Идлибе началась. Надеюсь, она быстро и закончится", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

По его словам, целью операции является защита проживающего здесь мирного населения.

Ранее, в пятницу, Генштаб ТР сообщил, что турецкие военные уже приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений.