Помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Али Асадов представил коллективу Министерства энергетики нового главу ведомства - Первиза Шахбазова, сообщает сайт министерства.

В своем выступлении П.Шахбазов поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие. Он отметил, что является выпускником Нефтяной академии, и указал, что активно участвовал в проведении энергетической политики страны за рубежом.

На мероприятии также приняли участие глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев, глава «Азеришыг» Баба Рзаев и другие