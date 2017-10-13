Юнкер: Пример Каталонии заразителен

Если Каталония станет независимой, другие могут захотеть последовать примеру этого региона. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в пятницу в Университете Люксембурга. Выступление Юнкера транслиралось службами Еврокомиссии.

"Если Каталония станет независимой - другие захотят сделать то же самое. Мне не нравится это", - сказал он.

Глава ЕК подчеркнул, что не хочет отделения Каталонии от Испании. "Я очень обеспокоен, потому что жизнь в сообществе кажется такой сложной. Каждый пытается самоопределиться, не понимая, что можно сосуществовать вместе", - отметил он.

Кроме того, Юнкер заявил, что Брюссель не может выступить посредником в переговорах между Мадридом и Каталонией, пока не получит на это согласия обеих сторон.