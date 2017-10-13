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Атамбаев назвал действия Казахстана «беспределом»

 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, вручая ключи от новых квартир сотрудникам силовых структур, впервые прокомментировал ситуацию на границе с Казахстаном, передает Спутник.

«Три дня я наблюдаю за беспределом, который творится на киргизско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения ЕАЭС», — заявил президент.

«Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады. Для нашего народа честь превыше жизни. Мы всякое видали. В 2010 году у нас случилась полутрамесячная блокада. Мы видели тяготы людей, переживем и сегодняшнее беззаконие, защитим свою независимость», — сказал Атамбаев.

По его словам, соседние страны должны жить в мире и согласии: «Если ты хочешь поджечь дом соседа, помни, что ветер может перемениться и загорится твой собственный дом. Когда в Казахстане был страшный голод, сотни тысяч казахов выжили благодаря нашему народу, который поделился с ними последним куском хлеба».

Атамбаев отметил, что у двух народов - общие корни. Глава государства рассказал, что его прабабушки были родом из Казахстана, а первый внук — сын казашки.

«Никогда ханам, султанам, президентам не рассорить два братских народа. Никогда киргизы не встанут ни перед кем на колени», — отметил президент.

В завершение он сказал, что армия Кыргызстана сильна и способна дать отпор любому врагу, но сейчас ведутся не вооруженные, а иные виды войны: финансоые, информационные и др., а потому независимость должно защищать не только силой армии, но также руководствуясь исконной мудростью народа.

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