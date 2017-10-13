Массовая эвакуация из здания Совета ЕС

Более десяти человек, находившихся в корпусе "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, госпитализированы с признаками отравления токсичным дымом. По зданию объявлена общая эвакуация. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

Согласно заявлению, ЧП произошло по причине поврежденности вентиляционной системы на местной кухне. Совет ЕС уверяет, что случившееся не помешает проведению 19 - 20 октября в этом же здании саммита глав государств и правительств Евросоюза.

"Поломка вентиляционной системы на кухне здания "Европа" привела к скоплению токсичного дыма в технических помещениях, в результате чего ряд лиц из числа технического персонала почувствовали себя плохо", - говорится в заявлении.

На место были вызваны спасатели и машины скорой помощи, которые произвели эвакуацию людей из помещений и госпитализировали более десяти пострадавших.

"Руководствуясь принципом "безопасность прежде всего", мы приняли решение эвакуировать весь персонал здания "Европа" в комплекс "Юстус Липсиус", - говорится в сообщении.

В свою очередь бельгийский телеканал VRT указал, что из корпуса "Европа" всего было госпитализировано 17 человек.