Газпром или какая-либо другая иностранная компания не может составить конкуренцию азербайджанскому газу на энергетическом рынке Грузии, убежден бывший министр энергетики и природных ресурсов, директор компании SOCAR Georgia Gas Александр Хетагури.

В беседе с haqqin.az А.Хетагури напомнил, что Азербайджан поставляет Грузии более 2 млрд кубометров газа в год, что полностью удовлетворяет потребности страны в «голубом топливе».

«Сейчас 800 млн кубометров Грузия получает от консорциума «Шахдениз». Из этого объема 300 млн идет в счет платы за транзит азербайджанского газа через территорию страны и 500 млн непосредственно закупает Грузия. Еще 1,5 млрд кубометров напрямую экспортирует нам SOCAR через свое дочернее предприятие в Грузии - SOCAR Georgia Gas. Весь социальный и коммерческий рынок Грузии обеспечивается азербайджанским газом. Если у Грузии появится потребность в дополнительном объеме газа, то ее опять-таки восполнит SOCAR. Когда Азербайджан в 2007 году только вошел на грузинский газовый рынок,, потребности страны в газе были на уровне 1,8 млрд кубометров. Сейчас они возросли до 2,4 млрд, однако SOCAR стабильно покрывает и эти потребности», - заявил энергетик.

А.Хетагурии отметил также, что в Грузии нет государственных газораспределительных компаний. В этой сфере там работают казахстанская «КазТрансГаз» и SOCAR Georgia Gas, которая распределяет газ по регионам, и обе распределительные компании получают газ из Азербайджана. В случае, если потребление вырастет, то, соответственно, увеличатся и поставки азербайджанского газа.

Экс-министр уверен, что российский газ не может составить конкуренцию SOCAR в Грузии, так как Азербайджан предлагает газ на более выгодных для обеих сторон условиях.

«Могу сказать по факту, что и сегодня и в будущем Грузию будет обеспечивать газом SOCAR», - сказал он.