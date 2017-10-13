Эрдоган: «Мы не нуждаемся в Евросоюзе»

Турции не нужно членство в Евросоюзе, и она готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу, передает РИА Новости заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, и давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся», — сказал Эрдоган, выступая перед турецкими губернаторами в Анкаре.

Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного госпереворота в республике. Евросоюз подверг резкой критике реакцию на данное событие турецких властей - массовые аресты и другие меры, предпринятые Анкарой, и приостановил подготовку открытия новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.