Подписаться на уведомления
 

В Москве у колумбийки нашли три килограмма кокаина

 

В московском аэропорту "Домодедово" задержана гражданка Колумбии, у которой полиция изъяла три килограмма кокаина в ходе операции в рамках акции "Канал — Волжский рубеж", предпринимаемой странами - членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрея Храпова.

Органы внутренних дел и антинаркотические органы государств - членов ОДКБ с 9 по 13 октября провели международную субрегиональную операцию "Канал — Волжский рубеж", в которой были задействованы около 20 тысяч сотрудников правоохранительных, контрольных и надзорных структур. В ходе операции было изъято свыше четырех тонн наркотиков.

626 просмотров


Старости
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней наша доска почета
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Окт 21° / 14°
15 Окт 20° / 11°
16 Окт 20° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Центробанк о курсе доллара
Ирак выдвинул ультиматум Курдистану
Генсек НАТО призвал США и Турцию сесть за стол переговоров
Эксперты ООН обратились к Баку по поводу геев и трансгендеров
Самед Сеидов о выходе Азербайджана из Совета Европы
Казахстан избавляется от азербайджанских евробондов
Парламент Грузии принял новую конституцию Вопреки вето президента
Российская дивизия получит "реактивные" танки
Катавасия для Карабаха после Каталонии наша аналитика
Лукашенко: «Я, Ильхам Алиев и Саргсян…»
Лукашенко: «Азербайджанцы и белорусы – братья»
Глава управления образования Баку об инициативе haqqin.az
"Крылатые бомбы" поступили на вооружение ВМС США
Маргвелашвили: "У меня нет никаких отношений с Иванишвили"
Американская подлодка приблизилась к Северной Корее
В Москве у колумбийки нашли три килограмма кокаина
Эрдоган: «Мы не нуждаемся в Евросоюзе»
Экс-министр: «Грузию газом будет обеспечивать только SOСAR» эксклюзив
Массовая эвакуация из здания Совета ЕС
Открываются авиарейсы Баку – София – Баку
Атамбаев назвал действия Казахстана «беспределом»
Глава МИД Польши посетит Баку
Юнкер: Пример Каталонии заразителен
Али Асадов представил нового министра фото
Эрдоган о вводе турецких войск в Сирию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться