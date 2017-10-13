В Москве у колумбийки нашли три килограмма кокаина

В московском аэропорту "Домодедово" задержана гражданка Колумбии, у которой полиция изъяла три килограмма кокаина в ходе операции в рамках акции "Канал — Волжский рубеж", предпринимаемой странами - членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрея Храпова.

Органы внутренних дел и антинаркотические органы государств - членов ОДКБ с 9 по 13 октября провели международную субрегиональную операцию "Канал — Волжский рубеж", в которой были задействованы около 20 тысяч сотрудников правоохранительных, контрольных и надзорных структур. В ходе операции было изъято свыше четырех тонн наркотиков.