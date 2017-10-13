Американская подлодка приблизилась к Северной Корее

Американская атомная подводная лодка «Мичиган» зашла в южнокорейский порт Пусан. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ, лодка оснащена 154 крылатыми ракетами «Томагавк» и способна наносить высокоточные ракетные удары по целям на всей территории КНДР.
«Мичиган» примет участие в совместных учениях кораблей ВМС США и Республики Корея. Тренировки пройдут 16 октября вблизи Корейского полуострова.
Ранее в акваторию Японского моря уже вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США «Таксон».