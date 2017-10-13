Маргвелашвили: "У меня нет никаких отношений с Иванишвили"

"Уже четыре года как у меня нет отношений с Бидзиной Иванишвили", - передает заявление, сделанное президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в интервью телеканалу "Дождь", Грузия Онлайн.

По словам грузинского лидера, он не желал бы распространятся на эту тему по причинам личного характера.

"Я никогда не обсуждал наши отношения в СМИ. Думаю, не надо это обсуждать, поскольку это - отношения государственного чиновника и гражданина. Это всего лишь личные отношения, которые я не собираюсь обсуждать", - сказал президент Грузии.

Г.Маргвелашвили отметил также, что любой гражданин Грузии вправе высказывать свое мнение о нынешнем ее руководителе.

"Любой гражданин Грузии имеет право выразить свое мнение обо мне. Это нормально для демократии, это - нормальный процесс"- добавил президент Грузии.