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Маргвелашвили: "У меня нет никаких отношений с Иванишвили"

 

"Уже четыре года как у меня нет отношений с Бидзиной Иванишвили", - передает заявление, сделанное  президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в интервью телеканалу "Дождь",  Грузия Онлайн.

По словам грузинского лидера, он не желал бы распространятся на эту тему по причинам личного характера.

"Я никогда не обсуждал наши отношения в СМИ. Думаю, не надо это обсуждать, поскольку это - отношения государственного чиновника и гражданина. Это всего лишь личные отношения, которые я не собираюсь обсуждать", - сказал президент Грузии.

Г.Маргвелашвили отметил также, что любой гражданин Грузии вправе высказывать свое мнение о нынешнем ее руководителе.

"Любой гражданин Грузии имеет право выразить свое мнение обо мне. Это нормально для демократии, это -  нормальный процесс"- добавил президент Грузии.

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