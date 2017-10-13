"Крылатые бомбы" поступили на вооружение ВМС США

Армия США приняла на вооружение новые высокоточные бомбы JSOW C-1, присвоив им статус полной операционной готовности. Как сообщает WarSpot, данный тип бомб прошел испытания в апреле 2015 года, а спустя год этот образец оружия уже получил названный статус.

В настоящее время командование ВМС США подтвердило все заявленные производителем возможности боеприпаса. Теперь все боевые воздушные эскадрильи ВМС США уже вооружены новыми бомбами.

Заместитель руководителя программы JSOW Сэм Мессер пояснил, что "официальное заявление о полной боеготовности для JSOW C-1 является заключительным шагом в поэтапном внедрении этого оружия на флоте".

Отметим, что Joint Standoff Weapon (JSOW) C-1 является управляемой авиабомбой среднего радиуса поражения. Она может оснащаться различными типами боеголовок, при этом ее система наведения поддерживает "командное" перенацеливание.