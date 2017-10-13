Глава управления образования Баку об инициативе haqqin.az

Управление образования Баку представило в соответствующие ведомства свои предложения по улучшению инфраструктуры вокруг бакинских школ, куда вошла и инициатива о внедрении системы школьных автобусов, сообщила haqqin.az глава управления Махаббат Велиева.

Целесообразность использования школьных автобусов в целях безопасности детей и упорядочения транспортных потоков в столице haqqin.az проанализировал в статье «Как спасти Баку от пробок?

Полностью одобряя внедрение системы специального транспорта для учащихся, М.Велиева вместе с тем отмечает, что реализация этого замысла требует решения целого комплекса проблем – от выделения мест для парковки, учреждения оператора по контролю и регулированию системы до финансирования и обеспечения надлежащей безопасности детей. В то же время такая услуга должна не только пользоваться доверием родителей, но и быть для них добровольной.

Но что бы то ни было, в целом идея школьного автобуса весьма продуктивна и целесообразна. Такой спецтранспорт для школьников очень удобен для родителей и детей и в то же время может пополнить бюджет школ. Немаловажно и то, что организованная перевозка учащихся поможет разгрузить дорожный трафик.

«К сожалению, в настоящее время наши школы пока не готовы к такой услуге. Прежде всего необходимо обеспечить свободный проезд к школьным зданиям и решить ряд технических и финансовых вопросов», - считает глава городского управления образования.

Тем временем к 4-5 школам в центре каждый день съезжаются тысячи учеников со всех концов города. Вокруг этих школ в утром и пополудни и образуются автомобильные заторы, поскольку в одно и то же время масса родителей со всего города привозят и отвозят на автомобилях детей в занятия, практически перекрывая примыкающие к учебным корпусам улицы.

Эту проблему невозможно решить за счет общественного транспорта, где плотность пассажиропотока в часы перед и после занятий просто зашкаливает. По мнению специалистов-транспортников, внедрение системы школьных автобусов хотя бы для учащихся начальных классов позволит устранить пробки прежде всего в центре Баку, где расположены 160-я, 132-я, 6-я и другие школы.

Между тем во многих крупных городах разных стран практика использования школьных автобусов помогла избавить горожан от автомобильных пробок. В Таллине (Эстония), к примеру, запустили школьные автобусы, после того как выяснилось, что каждого третьего его школьника отвозили в школу на машине. Проект дал очень эффективные результаты - заторов возле школ и в целом на дорогах стало значительно меньше. Воодушевленная итогами проекта таллинская мэрия взяла на себя финансирование работы школьных автобусов в эстонской столице.